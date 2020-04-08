原租客租約未完結業　業主同意三折「交租」甩身

零售市道疲弱，部分商戶在租約期未完結下提早結業，而遷出舖位後依然需要向業主作出補償。盛滙商舖基金管理行政總裁李根興表示，旗下新蒲崗爵祿街116至118號地下1B號舖位，舊租戶售賣珍珠奶茶，原租金22,800港元，租約期至2021年12月，但因為社會不穩，上年底租客提早結業。他補充，由於原租客在租約未完結下遷出，現時原租客只需每月補貼7,000元予商舖基金，坦言算大家雙贏。根據合約，租客提早解約，要賠償餘下租期的全額租金予業主，換言之，該名舊租客現時以三折「交租」便可甩身！

他續稱，該舖位建築面積250方呎，剛以每月20,350港元租出，兩年死約，一年生約，新租客是特色熱狗外賣店。以新租金及舊租客補貼金額，每月租金合共27,350元，以去年6月份購入價1,150元計算，回報2.9厘，較上一張租約上升20%。

他又表示，早前「一蚊招租」的筲箕灣道212舖，已經租給了「鄰舍輔導會」，做街坊抗疫站。

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