《福布斯》日本富豪遠遠落後中國　原因是...

《福布斯》公布2020年度全球億萬富豪榜，日本上榜富豪只有26位，而中國內地有389位，為何日本遠遠落後於中國？

回看1987年，福布斯推出了第1期全球億萬富豪榜，當時日本的表現令人矚目，有24名富豪上榜，人數位居世界第二，僅次於美國的44位。不過，在經歷經濟「迷失近30年」後，日本最新的上榜富豪只較當時增加兩位。

福布斯指出，日本經濟在過去25年，基本處於疲弱狀態，年均國內生產總值(GDP)增速很少能超過1.5%，這解釋了為何日本上榜富豪人數停滯不前。

另一方面，多年來日本工業以精密製造能力見稱，但目前中國內地的製造業產能已遠超日本。

積存已久的日本人口結構性老化也是原因之一，再加上其文化強調順從規矩，而不是崇尚打破框框，這使到當地缺乏強而有力的創業投資體系，近年日本亦鮮見大量改變世界的企業。

事實上，就連日本富豪軟銀集團舵手孫正義在過去1年也不好過，接二連三的投資者失利讓其飽受質疑。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626