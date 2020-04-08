股東注意！中電下月舉行AGM　網上出席一樣有紀念品

中電稱，如新冠肺炎疫情於年會快將舉行時間仍肆虐香港，股東必須自行考慮應否親身出席年會，「中電年會在過往3年的出席人數均超過1,500人。視乎屆時的疫情狀況，如此高與會人數有可能對親身出席年會的人士構成健康風險」。

因此，中電可能會於年會現場採取若干防疫措施，如為所有出席年會人士測量體溫。若任何與會人士拒絕中電執行有關防疫措施、或出現疑似發燒或其他身體不適徵狀，中電將會保留權利，拒絕該等人士出席參與2020年會。

中電亦宣布今屆股東周年大會將採取「混合模式」進行，股東除了可以傳統方式親臨會場出席年會外，亦可選擇透過網上平台出席及參與年會；登記股東可利用網上平台出席年會，他們可作出投票，並可於網上提問。網上年會可在任何有互聯網連接的地點，以智能手機、平板裝置或電腦登入。中電已在向登記股東發出的信函中，提供登入詳情及資料。

值得留意的是，非登記股東亦能以旁聽者身分在網上參與年會，也可在網上提問，差別在於不能投票。

中電過去一直給出席年會的股東派發紀念品，惟公司稱，今年鑑於新冠肺炎疫情肆虐，供應鏈面臨嚴重影響，或許未能如期安排紀念品。若紀念品能夠在年會舉行前及時送抵，中電稱，親身出席的股東或委任代表，不論其持有或代表的股份數目，或其所代表的股東人數，每人將只會獲贈1份紀念品，但亦需視乎紀念品數量而定。同樣，只要每位參與網上年會的股東於與會期間提供聯絡資料以作登記，每人不論持股數量多寡皆會獲發1份紀念品。

中電表明，紀念品數量有限，送完即止。

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