投資者連購兩個車位　最多搶高24%

投資者連購兩項細個車位。黃開基拍賣行周三(8日)舉行拍賣會，推出29項物業，其中元朗金碧花園一個雙號車位，開價45萬港元，獲三組買家競投，以51.5萬元拍出，搶高14.4%。至於深井豪景花園4樓雙號車位，開價49萬元，搶高24.5%以61萬元拍出。兩項目車位由同一買家購入。

該行營業經理蔡文錦表示，受新冠肺炎影響，目前只有細價物業才吸引到買家入市。

他又指出，金額涉資較大的物業，由於受到限聚令的影響，連睇樓活動也受到限制，導致周三原定推出拍賣的筆架山道雙號地下、一樓及天台住宅物業，也要又延期拍賣。該豪宅物業面積4,439方呎。

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