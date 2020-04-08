歐盟又現分歧！3大股市偏軟　Tesco跌逾3%

歐盟各國財政部長未能就應對新冠肺炎計劃達成協議，歐股早市有回吐，其中英股跌0.79%；德股跌0.31%；法股跌1.07%。

英國超市Tesco宣布派發末期股息6.5便士，惟股價要跌逾3%，主因是集團同時預料，新冠肺炎疫情將帶來9.25億英鎊的減值損失。

啤酒商喜力撤回2020年的業績指引，因為各國政府應對疫情的限制措施，使到首季銷售大跌，股價瀉逾1%。

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