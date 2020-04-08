【市後重點睇】油金回升　道期漲近百點

2020年04月08日 16:16
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    (Getty Images圖片)
    美匯指數重上100關，離岸人民幣(CNH)報7.0755，港匯報7.7522，美元兌日圓108.75上落，歐元報1.0858，英鎊報1.2311。金價回升，高見1,655美元。布油升1.73%至32.26美元，紐油升4.32%至24.65美元。道指期貨上升98點。
    ●恒生指數收市報23,970點，跌282點或1.17%。主板成交945億港元。https://bit.ly/2VdT7O2
    ●A股快報：滬綜指收跌5點，外資淨賣出34億人民幣。https://bit.ly/2Rn4ORs
    ●亞洲股市：日股先升後跌，澳股挫逾2%。
    ●歐盟又現分歧！3大股市偏軟，Tesco跌逾3%。
    ●【全球攬炒】
    -逾10億勞工面臨減薪或失業，另類第三次世界大戰... https://bit.ly/3c6BGpP
    -IATA指航空業2500萬個工作崗位或消失。
    ●行業分析：今年全球筆電及手機出貨量將下跌一至兩成。
    ●新冠肺炎：
    -特斯拉美國員工最多減薪30%。
    -高盛料日本次季GDP按季收縮幅度創紀錄。
    -任天堂Switch供不應求，暫停日本出貨。
    ●【債務危機逼近】疫症手尾長！全球3月撲水16萬億創紀錄。https://bit.ly/3bZH3H5
    ●調查：香港消費者信心創紀錄次低，最憂心就業及經濟。
    ●鱷王：全球央行不斷印鈔，重申「現金就是垃圾」。
    ●經濟學人：第二季全球經濟料收縮2.5%。https://bit.ly/2Xjjdlq
    ●內地三大電訊商發布白皮書，合作推進5G發展。
    ●《福布斯》全球富豪榜出爐，貝索斯連續3年稱冠。
    -《福布斯》日本榜富遠遠落後中國，原因是... https://bit.ly/2Rl1vKJ
    ●美股好未來教育員工涉偽造文件，股價市後曾挫22%。
    ●人民幣回軟，分析看好中期升至6.9。
    ●瑞銀：美國大選年，中美貿易問題或有喘息機會。
    ●原租客租約未完結業，業主同意三折「交租」甩身。
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