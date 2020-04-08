【市後重點睇】油金回升　道期漲近百點

美匯指數重上100關，離岸人民幣(CNH)報7.0755，港匯報7.7522，美元兌日圓108.75上落，歐元報1.0858，英鎊報1.2311。金價回升，高見1,655美元。布油升1.73%至32.26美元，紐油升4.32%至24.65美元。道指期貨上升98點。

●亞洲股市：日股先升後跌，澳股挫逾2%。

●歐盟又現分歧！3大股市偏軟，Tesco跌逾3%。

●【全球攬炒】

-IATA指航空業2500萬個工作崗位或消失。

●行業分析：今年全球筆電及手機出貨量將下跌一至兩成。

●新冠肺炎：

-特斯拉美國員工最多減薪30%。

-高盛料日本次季GDP按季收縮幅度創紀錄。

-任天堂Switch供不應求，暫停日本出貨。

●調查：香港消費者信心創紀錄次低，最憂心就業及經濟。

●鱷王：全球央行不斷印鈔，重申「現金就是垃圾」。

●內地三大電訊商發布白皮書，合作推進5G發展。

●《福布斯》全球富豪榜出爐，貝索斯連續3年稱冠。

●美股好未來教育員工涉偽造文件，股價市後曾挫22%。

●人民幣回軟，分析看好中期升至6.9。

●瑞銀：美國大選年，中美貿易問題或有喘息機會。

●原租客租約未完結業，業主同意三折「交租」甩身。

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