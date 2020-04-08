【全球攬炒】德經濟料縮一成 短期恐240萬人失業
2020年04月08日 16:25
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，德國智庫Ifo經濟研究所表示，該國失業率最高將升至5.9%，短期內失業人數將達到240萬人，預計德國2020年通脹為0.6%，2021年為1.2%。
該機構警告，疫情大流行使德國陷入嚴重的經濟衰退，由於政府停擺，首季經濟可能萎縮1.9%，第2季更會萎縮9.8%，將創下1970年有紀錄以來的最大降幅，全年計則萎縮4.2%，明年料回復增長5.8%。
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