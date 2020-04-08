【fb直播】臨近長假 股民食胡先？抑或...
2020年04月08日 16:25
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市場繼續憂慮肺炎疫情，恒指周三(8日)低開61點，就已是全日高位，之後進一步下跌，最終失守兩萬四關，收報23,970點，跌282點。臨近復活節長假，股民應該有賺食胡先？抑或留一手，博假後追落後？
美國、沙特對石油減產說法不一，拖累國際油價走勢猶如坐過山車，連帶「三桶油」以至期油ETF都相當難捉模，趁油價回調，可否追入油股博反彈？
中芯國際(00981)即市炒高超過8%。公司上調今年首季收入及毛利率指引，期內收入增長指引由原先0-2%上調至6-8%，毛利率指引亦由21-23%上調至25-27%，現價追仲有冇水位？華虹半導體(01347)又留唔留意得過？
吉利汽車公布最新數據，3月銷量按年減少4成，不過按月升超過2.4倍，股價偏軟。不過武漢周三(8日)解除封城令，內地工廠復工速度加快，博反彈諗唔諗得過？
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