【fb直播】臨近長假　股民食胡先？抑或...

市場繼續憂慮肺炎疫情，恒指周三(8日)低開61點，就已是全日高位，之後進一步下跌，最終失守兩萬四關，收報23,970點，跌282點。臨近復活節長假，股民應該有賺食胡先？抑或留一手，博假後追落後？

美國、沙特對石油減產說法不一，拖累國際油價走勢猶如坐過山車，連帶「三桶油」以至期油ETF都相當難捉模，趁油價回調，可否追入油股博反彈？

吉利汽車公布最新數據，3月銷量按年減少4成，不過按月升超過2.4倍，股價偏軟。不過武漢周三(8日)解除封城令，內地工廠復工速度加快，博反彈諗唔諗得過？

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