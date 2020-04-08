【全球救市】傳人行將加大寬鬆　增信貸規模及降融資成本

外媒引述消息人士透露，中國人民銀行將加大政策寬鬆力度，以支持受新冠肺炎疫情打擊的經濟。不過，在債務和房地產風險的憂慮下，人行無法跟隨美國聯儲局大幅減息和實施量化寬鬆(QE)。

消息稱，人行將增加信貸規模並降低融資成本，尤其重視對增長和就業來說至關重要的小企業，同時為擴大財政支出提供空間。人行將主要依靠各種流動性政策工具組合來支持經濟，例如存款準備金率和各種貸款工具，包括各種市場利率在內的基於價格的工具及基準貸款利率，如貸款市場報價利率(LPR)。

人行於上周五(4月3日)再宣布定向降準，對中小銀行定向下調存款準備金率1個百分點，同時下調超額準備金利率，為逾11年來首次下降。

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