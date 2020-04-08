歐盟27國財長開會足足16小時　救市方案仍難產

外國傳媒報道，歐盟27國財長周三(8日)召開視頻會議，與會的歐盟財長商討在疫情過後，如何重振歐盟經濟，但會議持續16小時後，歐盟仍對總規模5,000億歐元(約4.2萬億港元)的經濟振興方案難有共識，原訂對外的發布會亦宣布順延。

歐盟財長目前主要有三個建議：

第一、動用歐洲穩定機制(ESM)，即為歐元區的援助基金，提供相當於成員國國內生產總值(GDP)2%的信用額度；

第二、設立泛歐擔保基金，由歐洲投資銀行管理，這可以為歐洲企業提供逾2,000億歐元的流動性；

第三、建立1,000億歐元的就業再保險方案。

外媒引述消息人士透露，由於初步協議草案沒有提到聯合債務或安排復甦基金的時間架構，因此贊同此類解決方案的支持者杯葛其他可行方案。

意大利總理孔特指出，歐洲債券是一個因應目前危機的恰當方式，但德國財長Olaf Scholz在會前就表達反對，並提到對德國和荷蘭來說，共同分擔債務是一條不可逾越的紅線，他們不願意和意大利、西班牙這些高負債國一起舉債。

法國則提出「重振基金」或「團結基金」的構想，由成員國共同舉債，但取得資金只能用於如醫療等公共服務部門，或遭遇嚴重經濟困難的產業。法國希望將這個提議寫入會議結論文件中，以避免各方對峙導致會議無法取得進展。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626