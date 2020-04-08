炒輪攻略：全日輪證成交179億元

全日窩輪成交約73.8億港元，佔大市成交7.8%。認購輪全日成交約55.4億元，認沽輪成交約18.4億元。認購輪與認沽輪成交比例75:25。

牛熊證全日成交105.5億元，佔大市成交11.16%。牛證全日成交58.18億元，熊證成交47.32億元。牛證與熊證成交比例55:45。

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