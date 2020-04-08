寶龍地產首季合約銷售額按年減少24.9%
2020年04月08日 16:46
東網電視更多新聞短片
寶龍地產(01238)公布，2020年3月合約銷售額(連同共同控制實體及聯營公司的合約銷售額)及合約銷售面積分別約為31.96億元人民幣(下同)及214,942平方米。
今年首季的合約銷售總額(連同共同控制實體及聯營公司的合約銷售額)及合約銷售總面積分別約為80.17億元及521,019平方米，按年分別減少約24.9%及約26.5%。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！