瑞聲科技發盈警　料首季盈利最多跌九成

在今年首季新冠肺炎疫情爆發期間，導致的停工期延長，除了季節性價格壓力及智能手機消費意欲下降引致收入減少，在多種針對控制新冠肺炎爆發之限制性監管下，集團的生產計劃亦嚴重受影響，從2月春節後至3月上旬期間大為收縮，加上實施相關應急管理及復工措施，增加的額外成本和特殊費用，對首季淨利潤產生了重大不利影響。

在此其間，集團一如既往保持持續的研發開支與新品的開發，確保各科技業務分部之未來增長。

從3月中旬，集團的生產營運已恢復正常水平，現時鑑於新冠肺炎的最新發展，仍未能確定今年餘下的時間，會否繼續對全球經濟及終端使用者需求帶來衝擊和不利影響。儘管如此，公司預期新智能手機型號在5G時代持續進行產品及規格升級，對中長期前景保持謹慎樂觀。集團對旗下所有科技業務分部的增長維持正面。

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