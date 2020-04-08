領展簽訂逾4億澳元貸款 以收購悉尼房產投資項目
2020年04月08日 17:10
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領展房地產投資信託基金(00823)之管理人領展資產管理有限公司宣布，與澳新銀行簽訂一項4.4395億澳元的5年期抵押貸款。這是領展首次於大中華區以外簽訂貸款，是集團開拓澳洲市場的重要一步。
這項雙邊貸款的款項用作收購100 Market Street的融資。100 Market Street為領展於澳洲首個房地產投資項目，並獲澳洲外國投資審查委員會批核。貸款擔保人為領展物業有限公司及The Link Holdings Limited，而該物業為本貸款的抵押資產。
領展去年12月宣布，收購位於悉尼的100 Market Street，於4月7日正式完成交易。
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