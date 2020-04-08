丘鈦3月攝像頭模組產品銷量按月增1.3倍
2020年04月08日 17:10
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丘鈦科技(01478)公布今年3月主營產品銷售數量。攝像頭模組產品銷售數量按月和按年分別增加約135.4%和減少約6%。其中，1,000萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量按月和按年分別增加約106.7%和約45.1%。
集團指，攝像頭模組產品銷售數量按月增加主要由於集團已經全面復工，以及春節假期後行業銷售的季節性回升，按年減少主要由於受新冠疫情防控影響，部分直接人員無法在到達集團後馬上投入生產，影響了產能輸出；1,000萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量按年增加，則主要是集團優化產品規格的戰略逐步得以實現，尤其是在3,200萬像素及以上攝像頭模組產品的業務拓展上，取得了積極進展。
至於指紋識別模組產品銷售數量按月和按年分別增加約107.9%和減少約3.5%。
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