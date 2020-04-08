經濟轉差！嘉亨灣連環出現兩個銀主盤
2020年04月08日 17:13
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嘉亨灣
經濟轉差，市場銀主盤相應增多，西灣河嘉亨灣接連有兩個同類放盤。其中5座中層單位，實用面積749方呎，原業主2008年以近700萬港元購入，其後先後多次承按或貸款。
單位本月初由銀主以1,743萬元放售，呎價23,271元，仍高於市價。而同屋苑另一個2座高層單位，上月底銀主亦以1,180萬元放售，以實用面積674方呎計，呎價17,507元。
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