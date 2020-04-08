【全球攬炒】即使疫情過去　也要面對3大難題

外國傳媒報道，著名機構太平洋投資管理公司(Pimco)的經濟學家Joachim Fels表示，美國經濟處於前所未見的深度痛苦衰退，但只要疫情過去，經濟衰退的時間可能是有史以來最短。不過，即使全球經濟在第4季能復甦，長期內仍有3大難題未解：

【全球化倒退】

首先，全球化可能倒退！各企業可能試圖降低自身的複雜性及全球供應鏈的風險，各國政府亦可能出於健康因素而考慮限制貿易、旅行，以及移民政策。那些高度依賴貿易及旅遊業的企業、板塊，甚至是國家的商業模式，可能遭到持久的衝擊。

【央行獨立性受挑戰】

其次，不斷擴大的私人及公共債務，可能挑戰各國央行的獨立性，並令利率水平持續維持在低位。若各國政府在此次疫情危機後持續擴大財政政策，財政政策凌駕於貨幣政策，可能進一步推高通脹，令通脹高於當前市場估計。

【儲蓄習慣改變】

最後，民眾儲蓄習慣將出現轉變。因民眾飽受失業率和債務壓力，令他們對未來的金融狀況採取更謹慎的立場，可能意味着對風險資產的偏好進一步下滑，也可能意味着更快地償還抵押貸款。

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