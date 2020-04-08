證監會：冀2022年起實施證券無紙化
2020年04月08日 17:33
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香港證監會、香港交易所(00388)及證券登記公司總會就香港實施無紙證券市場的建議運作模式，聯合發表諮詢總結，並指將進一步發展該模式，及支持該模式的監管框架，以期望自2022年實施無紙證券市場制度。
證監會指，是次諮詢合共接獲43份來自經紀、託管商、投資者、律師行、上市公司代表，以及多個專業和業界組織的意見書。
從諮詢中收到的意見顯示，有關建議獲得大力支持，建議的運作模式，將使證券能以較現時更具效率和成本效益的方式，轉入及轉出結算及交收系統；釋除關於交收效率被削弱及對市場參與者的資金需求帶來潛在影響的疑慮；為市場帶來較少的干擾和成本，因該模式是構建於現有的程序、運作流程和基礎設施。
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