證監會：冀2022年起實施證券無紙化

證監會指，是次諮詢合共接獲43份來自經紀、託管商、投資者、律師行、上市公司代表，以及多個專業和業界組織的意見書。

從諮詢中收到的意見顯示，有關建議獲得大力支持，建議的運作模式，將使證券能以較現時更具效率和成本效益的方式，轉入及轉出結算及交收系統；釋除關於交收效率被削弱及對市場參與者的資金需求帶來潛在影響的疑慮；為市場帶來較少的干擾和成本，因該模式是構建於現有的程序、運作流程和基礎設施。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626