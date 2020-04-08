【糧食危機】米價未升完　飆至7年最高

外國傳媒報道，米價仍未升完，並已飆至7年最高，主因是疫情引發進口國爭相囤積，而出口國也限制出口。

根據泰國稻米出口協會(REA)數據顯示，在3月25日至4月1日期間，5%碎白米價格(產業基準)上漲12%，即米價已攀至2013年4月以來最高。

米價上漲的原因是預期對泰國稻米的需求將增加。此前，印度和越南等稻米出口大國，都因疫情而面臨這種戰略主食出口中斷。亞洲的稻米供應與消費均佔全球約九成，而泰國是僅次印度的世界第二大稻米出口國。

報道指出，在印度，稻米交易商已不再簽新出口合約，因勞力短缺及後勤中斷，阻礙現有合約交貨。此外，越南政府也限制稻米出口。

事實上，稻米價格早於2019年底就開始上漲，原因是泰國嚴重乾旱，以及亞洲和非洲進口國需求強勁。

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