【全球攬炒】中國復工難復產　美進口量恐5年最低

外國傳媒報道，美國國家零售聯合會(NRF)發表報告指出，美國主要零售商在港口的進口量恐創5年最低。

報告指出，美國港口在2月份處理151萬個20英尺長的貨物集裝箱，與1月份相比下降了17%，較去年同期則跌6.8%。雖然數據未提供3月份實際數字，但估計進口量恐暴跌至127萬個標準箱，按年大減21.3%，為5年最低。

NRF供應鏈及海關政策副總裁Jonathan Gold表示，即使中國工廠開始復工，但美國進口數量仍較以往預期少得多，消費者需求受數百萬人失業及許多店家關門影響。再者，有許多必需品因商店關門，貨物的存放時間可能較平常更長，對其他供應鏈造成影響。

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