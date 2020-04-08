擴大放貸！金管局下調監管儲備要求50%　即日生效

香港金融管理局上周五(3日)宣布下調銀行現有監管儲備水平一半，釋放超過2,000億港元的借貸空間。該局今日(8日)向銀行發出通函，調低監管準備金五成的要求，即日生效。

香港財務報告準則第9號《金融工具》(HKFRS9) 自2018年1月實施以來，本地銀行已開始計算預期信貸虧損(ECL)以及增加有關撥備。由於HKFRS9已實施兩年多，模型、數據、系統及內部監控方面日趨完善，冀下調監管儲備水平50%，為銀行提供更大貸款空間，以支援客戶面對疫情的資金需求。

該局於通函指出，肺炎疫情對香港經濟活動造成重大破壞，強烈鼓勵銀行利用下調監管儲備要求所釋放的借貸空間，來支援客戶，強調相關資源不應用於股息派發、股票回購或向高級管理人員派發獎金。

局方並指，未來會定期檢討有關情況，審視需否進一步調整監管儲備的水平。

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