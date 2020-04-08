懲教署儲蓄互助社9258萬購胡忠大廈單位
2020年04月08日 17:51
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據土地註冊處資料，灣仔胡忠大廈高層4個寫字樓單位，本月初以9,258.2萬元沽出，新買家為懲教署儲蓄互助社，英文名字為CORRRECTIONAL SERVICES DEPARTMENT CREDIT UNION。據了解，上述物業面積約6,613方呎，是次成交呎價14,000元。
翻查資料，2012年該廈同層一個面積1,101方呎的單位，成交呎價約13,969元。
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