Zoom遭集體訴訟　投資者指控公司隱藏安全缺陷

外國媒體報道，視訊會議軟體Zoom的母公司Zoom Video Communications Inc遭到集體訴訟，因公司隱藏該軟件中的缺陷。

疫情導致Zoom在全球的使用量飆升，其安全漏洞也暴露無遺，例如將用戶的數據發送到Facebook、錯誤的聲稱Zoom具有點到點加密，以及允許虛擬會議主持人追蹤到參與者的資料等。

根據周二(7日)遞交到美國三藩市聯邦法院的一份訴狀顯示，投資人Michael Drieu指控，因這些缺陷被披露，導致公司股價下跌。

由於受到外界質疑，世界各地的機構已開始禁止使用這款軟件。美國聯邦調查局(FBI)日前已針對Zoom發出安全警告，提醒用戶使用時應注意設定與規範；包括SpaceX、NASA等已對內部下達Zoom的禁用令，紐約市教育局也基於安全考量，指示各級學校暫停使用Zoom。

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