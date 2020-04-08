【全球攬炒】華爾街：迪士尼恐需時兩年才恢復正常

外國傳媒報道，在疫情衝擊下，迪士尼樂園要恢復正常運作恐需時兩年！

迪士尼行政主席Bob Iger在接受媒體訪問時表示，目前正積極規劃迪士尼樂園及度假村重新開張，並會在未來增加量度體溫的規定。

對於因疫情關閉了全世界的迪士尼樂園和度假村，他坦言，如果要讓人再遊樂園，「人們必須感到舒服而且安全。」這代表未來在入園規定上，會有更多限制。

不過，華爾街分析員普遍不認為，迪士尼樂園能在新冠肺炎疫苗面世前，就能夠回到從前的人流盛況，恐怕需要兩年「療傷」。

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