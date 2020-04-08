【石油大戰】美產量料大降　停火有眉目

外國傳媒報道，美國宣布石油產量料將大幅下降後，全球最大的石油生產者正接近達成一項史無前例的全球協議，以拯救能源行業免於崩潰。

雖然這項預測反映了總統特朗普所稱的美國業者「自動」減產，但並非承諾，只是為沙特阿拉伯和俄羅斯周四(9日)在網上會議上協調減產鋪平了道路。他們周五(10日)亦會在二十國集團(G20)會議中，尋求其他國家合作。

在新冠病毒大流行摧毀需求之際，他們的行動將決定世界是否繼續油滿為患。外界擔心，協調減產的力度可能不足以消除全球的供應過剩，導致油價周二(7日)大跌9%，但如果未能達成協議，油價可能會進一步大跌。

參與會談的代表說，協議取決於與美國某種形式的合作。美國政府周二預測的產量下降，可能足以滿足沙特和俄羅斯的需求。特朗普周二晚間接受媒體採訪時表示，他已與俄羅斯和沙特領袖針對磋商有過通話，他指事情會解決的。

美國能源信息管理局下調石油產量預測，降幅接近10%，現在預計美國2020年平均每天生產1,180萬桶石油，明年略高於1,100萬桶。該國目前每天生產1,300萬桶。

能源部一位官員說，該報告表明，在沒有聯邦政府任何干預下，預計每天將減產200萬桶。

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