全球格局正轉變！日本斥171億　資助企業撤出中國

外國傳媒報道，日本已從空前的經濟刺激方案中撥出22億美元(約171億港元)，幫助製造商將生產基地遷出中國；新冠病毒導致這兩個主要貿易夥伴之間的供應鏈中斷。

日本政府推出了追加預算方案，從而緩解疫情的破壞性影響。根據網上發布的計劃細節，追加預算包括2,200億日圓(約156億港元)資助企業把生產地點遷回日本，235億日圓供企業將生產轉移到其他國家。

一般情況下，中國是日本最大的貿易夥伴，但2月份由於疫情導致工廠停工，日本自中國進口規模幾乎下降了一半，進而導致日本製造商必要零組件斷貨。

因此，各界開始重新討論日本企業不應過度依賴中國作為製造業基地一事。上月，負責未來投資的一個日本政府小組，商討了有必要將高附加值產品的製造生產遷回日本，將其他產品的生產分布在整個東南亞地區。

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