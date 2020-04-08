航空業蕭條何時了？VistaJet創辦人估最快5月底

外國傳媒報道，瑞士豪華私人飛機航空公司VistaJet創辦人兼主席Thomas Flohr周三(8日)預期，一旦疫情放緩及各國邊界稍微重開，航空業將出現大幅反彈，估計時間是今年第2季後半段，可能約5月底或6月初是航空業的復甦時機，認為業界需要就需求增加做好準備。

他指出，亞洲和澳洲的國際航線正逐漸開放，而澳洲和東南亞之間也有一定的交通量，且飛回中國的航班需求仍然存在，但承認今年餘下時間市況仍很難預測。

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