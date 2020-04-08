新盤動向：中原向MARINI系列買家贈送空氣淨化風扇

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI、GRAND MARINI及OCEAN MARINI，開售以來銷情理想。中原劉瑛琳指出，為回饋客戶支持，於2020年4月10至13日復活節假期期間，客戶經該行購入上述各盤的一手單位，可獲贈個人空氣淨化風扇一部，總值逾1.5萬港元，名額限首5名，優惠先到先得，送完即止。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626