東堤灣畔三房樓王「身價」暴瀉至975萬
2020年04月08日 19:12
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東堤灣畔
面對疫市，樓王「身價」都要下挫。美聯李錦榮表示，東涌東堤灣畔9座極高層G室，三房兩廳間隔，實用面積870方呎，望機場海景，開價1,100萬元，市場放盤超過一年，近日減價至990萬元。單位近日獲區內換樓客洽購，終再降價至975萬元成交，呎價約11,207元。
資料顯示，上址原業主於2006年3月以348.5萬元購入，持貨約14年沽出，帳面獲利626.5萬元，期內物業升值近1.8倍。
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