【全球攬炒】法首季經濟恐勁縮6%　二戰後最慘

外國傳媒報道，法國央行估計，當地經濟在首季將大幅萎縮6%，這樣的幅度過去僅有1968年5月罷工前後下挫5.3%可相提並論，並為二次大戰後最差。

央行指出，製造業、汽車，以及機械製造行業的活動下降幅度最大；而服務業、酒店，以及餐館的活動受到的打擊最大。總體而言，「封城」一周對經濟活動損失約32%，每封鎖兩個星期，2020年的GDP會損失1.5個百分點。

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