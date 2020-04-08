別被反彈市迷惑！高盛：股市大冧恐再次近在眼前

外國傳媒報道，美國華爾街大行之一高盛於3月11日警告，新冠肺炎疫情恐扼殺美國股市11年「牛市」，結果言中，目前則提醒本周美股短暫的反彈不代表已完全脫離險境，警告再次下跌的風險更高。

該行認為，股市目前尚未見底，且大跌市的歷史很可能重演，會讓投資者感到失望。目前標指距離2,000點仍有近25%下跌空間，跌市風險遠高於升市。

該行提到，2008年第4季也出現幾次不同的反彈，被稱為熊市反彈，其中幾次升幅也接近20%，但最終股市要在2009年3月才見底。

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