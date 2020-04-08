德福本月4宗買賣　內園景高層單位售848萬

九龍灣德福花園本月已錄至少4宗買賣。香港置業譚征表示，其中G座高層3室，實用面積538方呎，屬優質內園景單位，剛以848萬港元獲承接，呎價15,762元。

據了解，同面積H座高層單位，於2018年期間曾錄848萬元買賣個案，屬同類型單位歷來最高價成交，是次成交追回高位，估計只是反映物業質素。

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