新盤UPDATES：發展商趁復活節加強促銷

發展商推盤態度雖然審慎，但配合復活節長假快將來臨，部分樓盤亦推出新優惠加強促銷，個別則夥拍地產代理引入限時優惠吸客。

●愛海頌新贈價值9萬元禮券優惠

據一手銷售資訊網資料，長實集團（01113）旗下長沙灣愛海頌，剛更新價單引入全方位生活禮遇優惠，4月12至19日期間，凡購入項目價單中所列單位，可獲贈總價值9萬元的禮券，當中包括價值3萬元的豐澤禮券、價值3萬元的百佳禮券及價值3萬元的屈臣氏禮券。

●中原向MARINI系列買家贈送空氣淨化風扇

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI、GRAND MARINI及OCEAN MARINI，開售以來銷情理想。中原劉瑛琳指出，為回饋客戶支持，於2020年4月10至13日復活節假期期間，客戶經該行購入上述各盤的一手單位，可獲贈個人空氣淨化風扇一部，總值逾1.5萬元，名額限首5名，優惠先到先得，送完即止。

●恆大 ‧ 珺瓏灣第1期復活節長假後削減優惠

屯門恆大 ‧ 珺瓏灣兩期推售以來，累積沽出約604個單位，佔可售單位約7成半，成交金額約29.2億元。發展商剛更新第1期價單，現有「置業大賞」額外售價3%折扣優惠，將於復活節長假期後，即下周二（4月14日）起將會減少至1%，而1萬元新春置業大利是折扣，屆時亦會如期取消。鑑於目前可出售單位漸減，發展商稍後將會推出新一批單位，以供買家選購。

●富豪‧山峯洋房5880萬元賣出 呎價逾2.6萬元

一手豪宅洋房續獲承接。百利保控股（00617）旗下沙田九肚富豪‧山峯，剛售出8號洋房，實用面積2,233方呎，花園面積767方呎，連雙車位成交價5,880萬元，呎價26,332元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626