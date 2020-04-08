近3年最低！東堤灣畔三房呎價險守1萬元
2020年04月08日 20:23
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東堤灣畔
二手樓價繼續尋底，美聯方吉和稱，東涌東堤灣畔5座中高層B室，實用面積759方呎，套三房間隔，享機場海景。原業主買入單位後一直收租，至今年2月中才以890萬港元放盤，但由於租客還未遷出，未能睇樓，議價下減價10%，獲於機場工作的同區租客，以800萬元購入，呎價10,540元，低市價8至10%。
據了解，與去年底同類型單位成交價相比，是次做價已跌約12%，更屬該類單位近3年最低價成交個案。
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