全球經貿戰持續！歐盟對中台印尼不鏽鋼加徵關稅

外國傳媒報道，歐盟執委會周三(8日)公布，將針對中國、台灣，以及印尼進口的不鏽鋼加徵最高18.9%的反傾銷稅，來彌補歐盟供應商因傾銷行為所遭受的損害。

報道指出，台灣不鏽鋼將被徵收6%或7.5%進口關稅；印尼被徵收17%關稅；中國則為14.5至18.9%，明日(9日)生效，料持續6個月，可延長5年。

數據顯示，歐洲有9座年產能約1,900萬噸的高爐已閒置，其他高爐產能也持續縮減，據統計，高爐佔歐盟鋼鐵總產量將近六成。

全球諮詢公司CRU首席分析師James Campbell表示，2019年是非常糟糕的一年，歐洲鋼鐵製造商過去6個月現金儲備已耗盡，遇到一個很大的麻煩。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626