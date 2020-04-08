樓價UPDATES：多個市區屋苑湧現劈價個案

樓市續走下坡，業主紛紛減價出貨，多個市區屋苑出現劈價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島26座中層F室，實用面積743方呎，以1,450萬元放盤，4個月後獲外區客接洽，減價250萬元或約17%，以約1,200萬元成交，實用呎價16,151元。

●鴨脷洲海怡半島25座高層E室，實用面積736方呎，三房套房間隔，以1,285萬元成交，實用呎價17,459元。

●小西灣藍灣半島3座中層D室，實用面積597方呎，三房連套房間隔，放盤約3個月，減價150萬元，以1,000萬元沽出，實用呎價16,750元。

●小西灣藍灣半島7座低層E室，實用面積566方呎，三房連套房間隔，由900萬元減至863萬元成交，實用呎價15,247元。

●西灣河鯉景灣5座中層C室，實用面積485方呎，兩房間隔，以860萬元成交，實用呎價17,732元，為本月首宗二手成交個案，現時有約67個放盤提供，叫價由950萬元起。

●堅尼地城Imperial Kennedy低層C室，實用面積388方呎，一房間隔，以896萬元易手，實用呎價23,093元。現時屋苑約有18個二手盤源，入場費約920萬元起。

●銅鑼灣百德大廈B座低層4室，實用面積688方呎，原則三房連套房間隔，現改成套四房間隔，減價62萬元，以788萬元易手，實用呎價11,453元。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒7座高層A室，實用面積554方呎，三房間隔，擁優質全海景，今年1月叫價1,200萬元，累減75萬元，以1,125萬元成交，實用呎價20,307元。

●將軍澳中心11座低層B室，實用面積438方呎，兩房間隔，原業主開價730萬元，最減20萬元，以710萬元成交，實用呎價16,210元。

●奧運站維港灣10座中層H室，實用面積467方呎，兩房間隔，開價980萬元，減價32萬元，以948萬元成交，實用呎價20,300元。

●牛頭角淘大花園J座低層1室，實用面積391方呎，兩房間隔，開價635萬元，議價後以626萬元成交，實用呎價16,010元。

●牛頭角得寶花園B座中高層3室，實用面積282方呎，一房間隔，由490萬元，減至478萬元成交，實用呎價16,950元。

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新界區

●大埔白石角溋玥11座低層A室，實用面積1,167方呎，三房連套房間隔，以1,278萬元沽出，實用呎價10,951元。原業主於2013年以1,187萬元購入單位，持貨7年帳面獲利91萬元，升值約7.7%。

●大圍盛薈3座低層NB室，實用面積958方呎，套四房間隔，以1,360萬元易手，實用呎價14,196元。

●天水圍天富苑E座中層2室，實用面積650方呎，未補價居二市場叫價470萬元，最後減價33.2萬元，以436.8萬元沽出，實用呎價6,720元。

●荃灣綠楊新邨R座中層4室，實用面積475方呎，兩房間隔，上月開價670萬元放售，買家睇樓兩次即決定以655萬元承接，實用呎價13,789元。

●元朗逸翠軒7座中層A室，實用面積617方呎，三房連套房間隔，今年二月放盤叫價625萬元，減價10萬元或約1.6%，以615萬元沽出，實用呎價9,968元。

●新屯門中心5座高層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，開價500萬元，因單位高層開揚，可享少海景，最終搶高25萬元，以525萬元沽出，實用呎價11,538元。

●馬鞍山薈朗1座中層B01室，實用面積230方呎，開放式間隔，開價約430萬元，議價後以402萬元易手，實用呎價17,478元。

●天水圍嘉湖山莊景湖居12座高層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，獲上車客以518萬元承接，實用呎價11,614元。

●大埔太湖花園10座低層特式戶，實用面積355方呎，一房間隔，原開價610萬元，放盤3個月，減價85萬元或13.9%，以525萬元獲承接，實用呎價14,789元，低市價約5%。

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