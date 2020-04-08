疫市好消息！武漢汽車銷量回升至危機前水平
2020年04月08日 20:38
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(中新社圖片)
外國傳媒報道，中國汽車市場的復甦步伐在緩慢加快，甚至在疫情最嚴重的武漢，汽車經銷商也看到客戶重回展廳。
自2月初以來，隨着汽車經銷商逐漸恢復營業，中國的汽車銷量逐周增加，儘管此前銷量一度接近零。在有1,100萬人口的武漢市，汽車經銷商才恢復營業僅兩周，其中一些經銷商就表示，近日銷售量已回升至危機前的水平。
武漢市武昌區奧迪汽車經銷商的銷售代表Zhang Jiaqi表示，自己相當震驚，就像經過兩個月的休眠後，轉眼就繁榮起來了，此前還以為銷量會凍結。該經銷商目前的單日銷量與去年同期相當。
這反彈勢頭給奧迪汽車的母公司福士汽車，以及其他全球汽車製造商通用汽車、豐田汽車等帶來了一絲希望。由於疫情擴散，全球其他地區的汽車銷量在下降。中國的復甦將表明，一旦脫離隔離和封鎖後不久，消費者就將再次願意消費大件商品。
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