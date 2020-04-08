疫市好消息！意大利擬逐步解封　有利投資氣氛

投資市場迎來好消息！外國傳媒報道，意大利正在推進逐步取消為遏制冠狀病毒傳播而採取的限制措施，歐洲從嚴格封鎖措施中退出已經初露端倪。

直接參與了討論的人士透露，在經過激烈的磋商，權衡了政治和經濟壓力與公共衛生擔憂之後，意大利總理孔特政府正在敲定一種方案，該方案預計，完全恢復正常生活需要數月時間。

消息人士說，在意大利這個歐洲大陸疫情爆發的最初震央，學校可能將關閉到9月，而放寬限制措施的每一步行動，都取決於冠狀病毒的傳播仍在控制之中。

消息又指，一些公司和商店可能最早會在4月13日恢復營業，意大利人可能從5月4日起，可以允許外出，並逐步返回辦公室。

作為第一個在全國範圍內實行封鎖的歐洲國家，意大利放寬限制措施的舉動將標誌着該地區與這場病毒大流行的鬥爭邁出了重要的一步。

歐洲大陸受到了冠狀病毒疫情的沉重打擊。意大利、西班牙、德國和法國的感染人數僅次於美國，該地區的死亡人數超過全球的65%。

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