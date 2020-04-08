找到原因了！今次「技術牛市」原來係「驚執輸」...

近期環球股市有些起色．部分國家的股指，包括德國及美股標指周二(7日)都較低位反彈幅度超過20%，即進入或逼近技術性牛市。分析指，這次反彈是有史以來最大的「驚死執輸」反彈。

分析師Martin Tillier表示，FOMO即錯失恐懼症(Fear of missing out)，它影響了69%的千禧一代，同時它也對交易行為產生重大影響，它不僅可以影響個人投資者，還可以直接影響整個市場。

股市在3月的拋售速度異常快，意味着一些優質資產可能受到拖累，價格被明顯低估，這些資產對投資者來說具有足夠的吸引力。由於大部分投資者都想趁這次市場大跌撈底，所以當市場開始出現明顯反彈時，害怕錯失機會的投資者就會蜂擁而至。

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