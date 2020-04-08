好消息！野村：料大鱷續平倉 道指或見24000點
2020年04月08日 21:25
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外國媒體報道，野村證券量化策略師高田正良(Masanari Takada)認為，近期的股市反彈主要是CTA基金平淡倉所致。
所謂CTA，是商品交易顧問基金(Commodity Trading Advisors, CTA)，是另類投資策略，目標是利用全球期貨及期權市場的價格上升或下跌走勢以獲取回報。基金透過期貨長倉及短倉，捕捉價格趨勢，並根據趨勢強弱，增加或減少倉位。
高田正良表示，投機者最近做了逆勢交易，這些投機者都是絕對回報對沖基金和事件驅動型對沖基金。
他補充，鑑於之前就預料到CTA基金可能會退出美股期貨淡倉，這種反彈原本就注定會發生，預計CTA目前持有的標指期貨淨淡倉位，可能比4月3日高位時期減少了20%左右。
道指期貨的情況也與此類似，他預計，在周一(6日)大漲時，淡倉減少約11%。如果CTA繼續被擠出淡倉倉位，道指可能升至24,000點左右。
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