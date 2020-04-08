【全球攬炒】世貿估今年經濟縮8.8% 商貿暴挫三成
2020年04月08日 21:32
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外國傳媒報道，世界貿易組織(WTO)預計，2020年全球商品貿易交易會暴跌13至32%，其中，汽車和電子產品貿易跌勢會更劇烈，料今年全球經濟將萎縮2.5至8.8%。
該機構指出，服務業可能是全球貿易組成部分中受旅遊和交通限制的影響最直接的，預計亞洲和北美的出口將在2020年受到最嚴重的打擊，價值鏈複雜的行業貿易將大幅下滑。
不過，全球商品貿易將在2021年反彈21至24%。
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