美財長：冀本周再公布救市計劃　特朗普研重啟經濟日期

外國傳媒報道，美國財部長姆紐欽表示，目前有3,500家貸款機構在小企業貸款系統上很活躍，小企業管理局已經與3萬多人簽約使用小企業貸款系統，確保不會耗盡資金，正積極與聯儲局合作，希望在本周公布針對實體經濟的貸款工具。

他提到，會發售20年期和30年期國債，但無計劃發行50年期國債，總統特朗普正在研究重啟美國經濟活動的日期，重啟經濟活動將根據各地疫情的發展決定 ，部分地區，例如紐約州需要更長時間才能重啟。

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