外圍經濟多變！內地強調要做好較長時間應對準備

內地中央政府周三(8日)召開會議，提及國際疫情持續蔓延，全球經濟下行風險加劇，不穩定、不確定因素顯著增多。內地復工、復產及經濟社會發展面臨新困難及挑戰，面對嚴峻複雜的國際疫情及經濟形勢，要做好較長時間應對外部環境變化的思想及工作準備。

該會議指，目前內地經濟發展面臨的困難加大，各級政府要因時地制宜優化完善疫情防控舉措，千方百計創造有利於復工、復產的條件，並加強對困難行業和中小微企業扶持，着力擴大國內需求，有序推動各類商場、市場復工復市，促進生活服務業正常經營，積極擴大居民消費，加快推進投資項目建設，形成供需良性互動。

該會議亦要求，加強保障及改善民生工作。現時內地糧食儲備充裕，完全有能力保證糧食及重要農產品供給，仍要把握春季農業生產，加強糧食市場價格監測及監管，以保障市場供應和價格基本穩定。對困難群體基本生活保障要強化，同時擴大失業保險覆蓋範圍，更好保障失業人員基本生活。

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