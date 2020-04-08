道指早段升349點　Pinterest漲逾12%

市場評估疫情的長遠對經濟影響，美股開市早段好淡爭持，道指升349點，至23,003點；納指升112點，至7,999點；標指升31點，至2,691點。

富國銀行將華特迪士尼的目標價由155美元削至107美元，投資評級由「增持」降至「中性」，指出受疫情影響，該公司可能需要24個月讓主題公園入場人數回復正常。迪士尼股價早段跌1.32%，至99.9美元。

相片社交網站Pinterest預期首季每月活躍用戶介乎3.65億至3.67億個，多過市場預期的3.45億個，首季收入介乎2.69億至2.72億美元，亦略多過預期，儘管該公司因疫情打擊廣告業務而撤回全年盈利預測，但股價早段仍升12.28%，至16.91美元。

花旗策略員康韋指出，近期的升市只是「餘震」，沒有成交量或疫情將結束的保證支持，在下一輪企業業績期中，可能會出現一些相當可怕的現金流數字，而市場尚未反映這個狀況。他續指，希望先看到盈利向上調整，再押注全面升市。道指周一勁升逾1,600點當日，成交量僅逾6億宗，少過約7億宗的30天平均數，以及跌市2月展開以來單日最高的逾9億宗。

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