國務院金融委：將加大宏觀政策實施力度

國務院金融穩定發展委員會周二(7日)已召開第25次會議，強調目前全球經濟增長受疫情嚴重衝擊，經濟金融發展面臨較大挑戰，內地疫情防控面臨外防輸入、內防反彈的形勢，又處於復工復產的關鍵階段。

下一階段，金融委要繼續按國務院決策部署，推動經濟社會發展秩序恢復常態。一是加大宏觀政策實施力度，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置；二是引導信貸資源更多支持受疫情衝擊較大的中小微企業和民營企業；三是發揮好資本市場的樞紐作用，放寬及取消不適應發展需要的管制，提升市場活躍度；四是採取多種有效方式加大中小銀行資本補充力度，增強抵御風險和信貸投放能力；五是高度重視國際疫情和經濟金融形勢研判應對，防範境外風險傳向境內。

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