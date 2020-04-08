壞消息！淡友們趁股市反彈　加倉逾60億美元創新高

反映投資者看淡情緒的反向槓桿交易所交易基金(ETF)資金流見明顯加倉。外國媒體報道，研究機構EPFR最新數據顯示，在3月26日至4月1日的7天內，反向槓桿ETF的淨申購量達到了前所未有的60.4億美元資金，以前的最高一周申購紀錄是2018年1月最後一周創下的15.7億美元的紀錄。

反向槓桿ETF經常被短線交易者及淡友當成沽空武器，目前美股市場上的主流反向槓桿ETF，其槓桿倍數是2倍和3倍，即ETF所跟蹤的指數每下跌1%，基金淨值會分別上漲2%和3%。

受疫情形勢誘發，環球股指自3月起走出一波「史詩級」跌勢，就算受各國出台救市措施，及疫情有轉勢迹象，帶動美股近期出現一波強勁反彈，但在3月23日後，股市已出現一波反彈，但從EPFR數據來看，看淡資金仍在持續進入反向槓桿ETF。

ETF管理公司Direxion的總裁Rob Nestor表示，最近好倉和淡倉ETF的資金流動並不對等，淡倉基金的吸引資金規模更大一些。投資者最近幾天對公司的標指反向3倍槓桿ETF表現出了濃厚的興趣，最新資產規模已增至13億美元。

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