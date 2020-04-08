滙豐：不打算申請僱員工資補貼 已暫緩裁員

滙豐發言人表示，該行歡迎政府公布的一系列措施，相信能夠提升市場信心、鞏固香港經濟的實力。

該行認為，多項措施將能減輕企業和個人的財政壓力。滙豐希望相關資源得以更有效地利用，故不打算申請僱員工資補貼。

今年3月初，該行決定，因應新型冠狀病毒對全球經濟的打擊，暫緩早前公布裁減人手的計劃。

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