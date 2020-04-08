地監局：個人持牌人津貼相等於24個月牌照費

地產代理監管局表示，得知政府將於第二輪防疫抗疫基金下，向地產代理業界的個人持牌人提供一次過現金資助津貼，金額相等於相關牌照24個月的牌照費。

該局又稱，將會與政府緊密合作，盡最大努力簡化行政程序，以使在該局收到政府的款項後，盡快發放津貼予所有合資格的個人持牌人。

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