【零售浩劫】先施發盈警　料年度虧損增加

集團指出，香港自2019年6月以來所發生的社會及政治事件，對香港整體的零售市場氣氛造成負面影響，且導致來自中國內地的訪客人數減少。中美貿易戰的威脅亦進一步削弱了消費者情緒。另一方面，集團轉差的表現則部分由於2019年下半年獲取的租金優惠所抵銷。

集團尚未完成對其資產的減值評估，故並未最終確定減值金額。因此，集團截至2月29日止年度的業績或會因有關減值評估的最終確定而受到影響。

此外，由於疫情爆發及迅速傳播，香港政府已建議及實施社交隔離政策及各項其他措施，以預防病毒在香港傳播。因此，尤其是自2月起，零售環境受到嚴重打擊，而集團的百貨業務亦受到不利影響。儘管香港政府實施了多項措施，惟尚未能確定能否有效遏制病毒以及疫情繼續影響整體經濟(尤其是零售業)的持續時間。董事會認為，百貨業務前景將會充滿挑戰，將在其業務規劃上採取審慎的態度，從而度過目前的不利狀況。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626