麥當勞3月全球同店銷售挫22%　行政總裁減薪50%

外國傳媒報道，麥當勞公布，受新冠肺炎疫情影響，多間餐廳需要關閉及限制外出等措施，導致3月全球門店同店銷售挫22.2%，首季則倒退3.4%，遠遜市場預期跌0.91%。

由於疫情全球爆發，存不確定性，公司決定撤回2月公布的業績預期。公司並料，將削全年資本開支10億美元。另行政總裁自願減基本薪金50%，其他首席執行官則減基本薪金25%，由今年4月15日至9月30日止。

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